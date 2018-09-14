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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинское металлообрабатывающее предприятие повторно оштрафовали за незаконные выбросы
14.09.2018 г. 12:39
В Челябинске за экологические нарушения во второй раз оштрафовали компанию «Глобалстальстрой».
В первый раз санкции на предприятие наложили в 2017 году. Тогда организацию оштрафовали на 20 тыс. рублей за загрязнение воздуха в отсутствие квот, нормирования и разрешения на выбросы. В 2018 году надзорное ведомство провело там повторную проверку. Выяснилось, что меры прокурорского реагирования оказались проигнорированы. Предприятие продолжало работать без каких-либо документов, разрешающих вредные выбросы. Кроме того, там не соблюдали режим неблагоприятных метеоусловий. Компанию «Глобалстальстрой» оштрафовали повторно, в этот раз – на 50 тыс. рублей, а прокуратура готовит подать на нее в суд за незаконное бездействие по устранению экологических нарушений.
Фото с сайта gorod55.ru
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