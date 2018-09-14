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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Асфальт на дорогах Челябинска стал прочнее, благодаря минеральному порошку
14.09.2018 г. 12:35
Фото с сайта amic.ru
Челябинские дороги укрепляют специальным порошком.
С помощью минерального порошка производят асфальтобетонные смеси особой прочности для строительства дорог с загруженным трафиком. Вещество, состоящее из известняка очень тонкого помола, укрепляет структуру асфальта и повышает влагозащиту. За счет этого увеличивается срок эксплуатации покрытия. С начала лета компания «Южуралмост» получила от поставщика 8,5 тыс. тонн минерального порошка. Его применяют для строительства дорог в Челябинске.
Фото с сайта amic.ru
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