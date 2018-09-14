Асфальт на дорогах Челябинска стал прочнее, благодаря минеральному порошку

Фото с сайта amic.ru

Челябинские дороги укрепляют специальным порошком.

С помощью минерального порошка производят асфальтобетонные смеси особой прочности для строительства дорог с загруженным трафиком. Вещество, состоящее из известняка очень тонкого помола, укрепляет структуру асфальта и повышает влагозащиту. За счет этого увеличивается срок эксплуатации покрытия. С начала лета компания «Южуралмост» получила от поставщика 8,5 тыс. тонн минерального порошка. Его применяют для строительства дорог в Челябинске.

Фото с сайта amic.ru

Все новости за 14.09.2018 г.»