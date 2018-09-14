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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинская область стала лидером по количеству политических памятников в России
14.09.2018 г. 12:32
Аналитики Яндекса выяснили, кому и чему посвящены мемориальные комплексы, памятные скульптуры, камни и стелы в регионах.
По количеству монументальных сооружений Челябинская область заняла 25-е место в стране. Исследователи отметили, что большинство памятников в России посвящено Великой Отечественной войне – таких более 60%. Похожая пропорция отмечается и в регионах. Южный Урал в этом плане стал исключением. Здесь почти половина монументов посвящены государственным деятелям и революционерам, в то время как военных памятников – менее трети. Примерно 20% памятников посвящены науке, культуре или религии, а еще по 1,5% - политическим репрессиям и катастрофам. По данным «Народной карты Яндекса», самые характерные слова на южноуральских монументах - «шахтер», «комсомолец», «рабочий», «красногвардеец», «революция», «строитель», «гаубица», «танкист», «Курчатов» и «Лермонтов».
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