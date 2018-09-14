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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске магазин «Дикси» уличили в нарушении правил пожарной безопасности
14.09.2018 г. 12:27
Фото с сайта bryansktoday.ru
Прокуратура провела проверку в магазине в центре Челябинска после жалобы местного жителя.
Проверка прошла в магазине «Дикси», который находится на улице Сони Кривой, 69. Прокуратура установила, что второй эвакуационный выход из супермаркета предусмотрен через разгрузочное помещение. Кроме того, магазин уличили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Так, товар разгружают со стороны двора жилого дома, где расположены окна и подъезды. Владельцу помещения и гендиректору ПАО «ДИКСИ Групп» внесли представления о необходимости устранения нарушений, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры
Фото с сайта bryansktoday.ru
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