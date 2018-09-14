Жителя Снежинска оштрафовали на 3 тыс. рублей за незаконный запуск квадрокоптера

Фото с сайта pixabay.com

Житель Снежинска заплатил штраф за несанкционированный запуск квадрокоптера над городом.

В июле 2018 года в Снежинске местный житель запустил квадрокоптер рядом с домом по улице Нечая. У мужчины не было разрешения на использование летательного аппарата в ЗАТО. Управление государственного авиационного надзора по Уральскому федеральному округу Ространснадзора оштрафовало южноуральца на 3 тыс. рублей. Мужчина штраф оплатил, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 14.09.2018 г.»