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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Жителя Снежинска оштрафовали на 3 тыс. рублей за незаконный запуск квадрокоптера
14.09.2018 г. 11:20
Фото с сайта pixabay.com
Житель Снежинска заплатил штраф за несанкционированный запуск квадрокоптера над городом.
В июле 2018 года в Снежинске местный житель запустил квадрокоптер рядом с домом по улице Нечая. У мужчины не было разрешения на использование летательного аппарата в ЗАТО. Управление государственного авиационного надзора по Уральскому федеральному округу Ространснадзора оштрафовало южноуральца на 3 тыс. рублей. Мужчина штраф оплатил, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта pixabay.com
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