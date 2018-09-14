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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске задержали налетчика на торговые павильоны
14.09.2018 г. 11:15
Фото с сайта vestinn.ru
Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области задержали подозреваемого в двух разбойных нападениях на торговые павильоны.
44-летний уроженец Курганской области в сентябре 2018-го года совершил разбои в торговых павильонах, расположенных в Курчатовском и Калининском районах. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемый уже имеет судимость. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Фото с сайта vestinn.ru
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