В Челябинске задержали налетчика на торговые павильоны

Фото с сайта vestinn.ru

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области задержали подозреваемого в двух разбойных нападениях на торговые павильоны.

44-летний уроженец Курганской области в сентябре 2018-го года совершил разбои в торговых павильонах, расположенных в Курчатовском и Калининском районах. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемый уже имеет судимость. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото с сайта vestinn.ru

Все новости за 14.09.2018 г.»