В День трезвости челябинцев бесплатно проверят на ВИЧ

Фото с сайта nokstv.ru

В субботу, 15 сентября, в Саду Победы состоится праздник здоровья, приуроченный к Всероссийскому дню трезвости.

Специалисты городского Центра медицинской профилактики проведут мероприятие под лозунгом «Здоровье – твой выбор!». Жители смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела и с помощью анкеты выявить наличие алкогольной зависимости. На вопросы челябинцев ответят терапевт, психолог и нарколог. А специалисты МЧС проведут уроки по оказанию первой помощи. Праздник будет проходить с 13.00 до 15.00.

Фото с сайта nokstv.ru

Все новости за 14.09.2018 г.»