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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В День трезвости челябинцев бесплатно проверят на ВИЧ
14.09.2018 г. 11:12
Фото с сайта nokstv.ru
В субботу, 15 сентября, в Саду Победы состоится праздник здоровья, приуроченный к Всероссийскому дню трезвости.
Специалисты городского Центра медицинской профилактики проведут мероприятие под лозунгом «Здоровье – твой выбор!». Жители смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела и с помощью анкеты выявить наличие алкогольной зависимости. На вопросы челябинцев ответят терапевт, психолог и нарколог. А специалисты МЧС проведут уроки по оказанию первой помощи. Праздник будет проходить с 13.00 до 15.00.
Фото с сайта nokstv.ru
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