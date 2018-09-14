Прокуратура подключилась к ситуации с учителем из Верхнего Уфалея, которого уволили за долги родителей учеников

Фото с сайта gorod55.ru

Прокуратура Верхнего Уфалея провела проверку по факту увольнения директора школы №1 Натальи Матвеевой.

Выяснилось, что в школу приходили списки должников по ЖКХ. Эти документы содержали персональные данные. Сотрудники надзорного ведомства внесли представление об устранении нарушений законодательства в местное управление образования и поставщику коммунальных услуг, который допустил утечку данных. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, материалы проверки направлены в региональное управление Роскомнадзора. Виновным грозят штрафы.

Директора верхнеуфалейской школы Наталью Матвееву уволили без объяснения причин в конце июля 2018 года. По ее словам, ей предоставили списки должников по оплате ЖКХ и поручили найти среди них родителей учеников, чтобы провести с ними разъяснительную работу. Наталья Матвеева отказалась это делать. Факт увольнения она намерена оспорить в судебном порядке. Гражданское дело сейчас рассматривает городской суд Верхнего Уфалея.

Фото с сайта gorod55.ru

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