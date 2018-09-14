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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Музей ЧТЗ вошел в десятку лучших достопримечательностей России
14.09.2018 г. 11:01
На портале TripAdvisor.ru составили рейтинг лучших достопримечательностей России.
Десять объектов отобрали по результатам исследования отзывов пользователей. Наряду со всемирно известными музеями - Эрмитажем, Третьяковской галереей, Государственным русским музеем, Оружейной палатой - в него вошли несколько региональных учреждений. Восьмое место в рейтинге занял музей трудовой и боевой славы Челябинского тракторного завода, который удостоился высоких оценок пользователей портала. Согласно отзывам, там проводят интересные экскурсии об индустриальной истории города, которой в областном историческом музее уделено мало внимания.
Музей ЧТЗ на проспекте Ленина, 19 открыли в 1967 году. Это самый крупный и посещаемый заводской музей Челябинской области. Его экспозиция рассказывает о строительстве Челябинского тракторного завода в годы первых пятилеток, производстве боевой техники во время Великой Отечественной
Фото с сайта chtz-uraltrac.ru
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