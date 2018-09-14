Музей ЧТЗ вошел в десятку лучших достопримечательностей России

Фото с сайта chtz-uraltrac.ru

На портале TripAdvisor.ru составили рейтинг лучших достопримечательностей России.

Десять объектов отобрали по результатам исследования отзывов пользователей. Наряду со всемирно известными музеями - Эрмитажем, Третьяковской галереей, Государственным русским музеем, Оружейной палатой - в него вошли несколько региональных учреждений. Восьмое место в рейтинге занял музей трудовой и боевой славы Челябинского тракторного завода, который удостоился высоких оценок пользователей портала. Согласно отзывам, там проводят интересные экскурсии об индустриальной истории города, которой в областном историческом музее уделено мало внимания.

Музей ЧТЗ на проспекте Ленина, 19 открыли в 1967 году. Это самый крупный и посещаемый заводской музей Челябинской области. Его экспозиция рассказывает о строительстве Челябинского тракторного завода в годы первых пятилеток, производстве боевой техники во время Великой Отечественной

Фото с сайта chtz-uraltrac.ru

Все новости за 14.09.2018 г.»