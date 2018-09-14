Челябинские зоозащитники опасаются за судьбу животных из ветприемника из-за закрытия «ГорэкоЦентра»

Фото с сайта omsk.sibnovosti.ru

Животные из ветприемника «Горэкоцентра» могут оказаться на улице из-за закрытия предприятия.

Информация об этом появилась вечером в четверг, 13 сентября, в группе «Помощь животным с ветприемника (ГЭЦ) г. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». «Решение по ветприемнику пока не принято, в пятницу приедут специалисты для оценки и, возможно, опечатывания предприятия», — говорится в сообщении. Зоозащитники опасаются, что инспекторы примут решение опечатать клетки или освободить их. Сейчас в ветприемнике находятся 99 щенков и 75 собак. Горожан просят помочь с покупкой кормов и медикаментов и поиском хозяев для животных.

МУП «Горэкоцентр» в ближайшее время планируют преобразовать в казенное учреждение. За ним закрепят несколько функций, в том числе работу с бродячими животными.

Фото с сайта omsk.sibnovosti.ru

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