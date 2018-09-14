- 68.637р. - 0.9358
- 79.7699р. - 0.8789
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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинск вошел в топ-30 самых опасных городов России
14.09.2018 г. 10:49
Челябинск включили в список городов, жители которых боятся возвращаться домой в темное время суток.
Рейтинг составили аналитики портала Domofond.ru. Они предложили респондентам оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где 10 означает «полностью согласен». В рейтинг вошли 150 городов. Челябинск занял 127-е место с показателем 6,1 балла. Возглавил рейтинг Грозный, жители которого поставили 9,4 балла из 10 возможных. Также в список наиболее безопасных городов вошли Анапа, Геленджик, Нижневартовск, Сургут и Нальчик. Миасс занял в рейтинге 24-е место с показателем 7,3 балла. Также в список попали Златоуст (71-е место) и Магнитогорск (124-е). Самые низкие оценки в рейтинге получили ростовский Новочеркасск и подмосковные Волоколамск и Ногинск.
Фото с сайта vedomosti-ua.com
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