Челябинск вошел в топ-30 самых опасных городов России

Фото с сайта vedomosti-ua.com

Челябинск включили в список городов, жители которых боятся возвращаться домой в темное время суток.

Рейтинг составили аналитики портала Domofond.ru. Они предложили респондентам оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где 10 означает «полностью согласен». В рейтинг вошли 150 городов. Челябинск занял 127-е место с показателем 6,1 балла. Возглавил рейтинг Грозный, жители которого поставили 9,4 балла из 10 возможных. Также в список наиболее безопасных городов вошли Анапа, Геленджик, Нижневартовск, Сургут и Нальчик. Миасс занял в рейтинге 24-е место с показателем 7,3 балла. Также в список попали Златоуст (71-е место) и Магнитогорск (124-е). Самые низкие оценки в рейтинге получили ростовский Новочеркасск и подмосковные Волоколамск и Ногинск.

Фото с сайта vedomosti-ua.com

Все новости за 14.09.2018 г.»