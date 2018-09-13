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В Карабаше сдают в аренду роддом и морг
13.09.2018 г. 15:53
Два корпуса горбольницы Карабаша местные власти сдают в аренду.
Здания морга и акушерско-гинекологического отделения остались в ведении администрации после передачи больницы в собственность области. Как пишет газета «Карабашский рабочий» со ссылкой на представителя муниципалитета, местные власти готовы сдать их в аренду для использования по назначению. Морг уже прошел оценку рыночной стоимости, арендаторов приглашают заявить о своих намерениях по использованию холодильного оборудования здания. Акушерско-гинекологический корпус выставят на конкурс в ближайшее время. «Мы надеемся, что в скором времени они станут востребованы и будут приносить пользу горожанам и местному бюджету», - цитирует газета замглавы города по финансам и экономике Ирину Тарасову.
Фото с сайта pravmin74.ru
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