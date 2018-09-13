Радиостанция «Челябинское эхо» определила десять финалистов бизнес-премии «Сделано в Челябинске»

Автор фото: Станислав Новиков / Nightparty

Стали известны финалисты бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018».

Прием заявок шел с начала августа 2018 года. Желание принять участие в мультимедийном проекте «Челябинского эха» и 31 канала изъявили свыше 40 предприятий. Организаторы премии выбрали из них 10 финалистов. Руководители этих компаний получат возможность рассказать о своем бизнесе широкой аудитории радио и телевидения.

В список финалистов вошли:

ООО Торговый Дом «Энергия – Технологии сбережения», собственник Александр Булатов

ООО «ЭлМетро Групп», генеральный директор Александр Жестков

ООО ТД «РОСАВА», директор Ольга Коршунова

ООО «Челябинский завод бытовых товаров», генеральный директор Александр Машковский

АО «Втор-Ком», генеральный директор Михаил Рузбин

ООО «Фабрика шнуров», директор Сергей Сиренко

ООО Производственная фирма «Мастер», генеральный директор Денис Степанов

ООО «Тихо 74», директор Павел Таксубаев

ООО «Академия финансов и биржи», генеральный директор Игорь Файнман

ЗАО «Эмис», заместитель коммерческого директора Юлия Худорошкова

Премия «Сделано в Челябинске 2018» стартует в прямом эфире 19 сентября. Телерадиопрограмма будет выходить по средам в 16:05. Ведущий премии — генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев. Итоги проекта будут подведены в декабре. Призовой фонд — рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей.





В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».

Подробная информация об организаторе премии, порядке и условиях участия в премии, о количестве призов и подарков, условиях, сроках и порядке их получения опубликована на сайте echochel.ru в разделе «Сделано в Челябинске 2018».

ДЛЯ СПРАВКИ: Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» была учреждена радиостанцией «Челябинское эхо» в 2015 году. В финал проекта в 2015-2016 годах вышли 40 предприятий, в 2017 – 20, общая численность персонала которых превышает 11 500 человек, география бизнеса - 47 стран. Лауреатами премии «Сделано в Челябинске» в 2017 году стали объединение «Союзпищепром», группа компаний «Оптик-Центр» и торговый дом «Игрушка-Челябинск».

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