Участников сговора на аукционах челябинского кардиоцентра оштрафовали на 5 млн рублей

Суд подтвердил правомерность постановления челябинского УФАС о наложении на ООО «МедПрофЭко» штрафа за сговор на аукционе.

Общая начальная цена двух аукционов на поставку оборудования составила около 60 млн рублей. Торги прошли в 2015 году. Компании ООО «Центр медицинских технологий» и ООО «МедПрофЭко» подали заявки на участие в аукционе с одинаковых IP-адресов. При этом организации зарегистрированы в разных регионах России. На торгах каждый участник делал только один «шаг аукциона», сообщили в пресс-службе областного управления ФАС. ООО «МедПрофЭко» предлагало первую цену, а затем «Центр медицинских технологий» делал второй «шаг аукциона» по более низкой цене.

За нарушение закона о защите конкуренции челябинское УФАС оштрафовало ООО «МедПрофЭко» на 5,1 млн рублей. Однако компания обжаловала решение в суде. Штраф снизили до 2,5 млн рублей. Организация также пыталась обжаловать решение суда первой инстанции. Арбитражный апелляционный суд оставил приговор без изменения. ООО «Центр медицинских технологий» тоже оштрафовали на 2,5 млн рублей.

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