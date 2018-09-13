- 69.5728р. - 0.4016
- 80.6488р. - 0.7454
-
11.09.2018 г. | 16:05Гости эфира: Венедиктов Алексей
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинской области скрывается подозреваемый в убийстве 10-летней девочки из Каменска-Уральского
13.09.2018 г. 15:39
Полицейские просят южноуральцев помочь в розыске мужчины, которого подозревают в разбойных нападениях и убийстве ребенка.
Ориентировка на подозреваемого появилась на сайте регионального управления МВД. В ней говорится, что 44-летнего мужчину подозревают в разбойных нападениях на киоски в Курчатовском и Калининском районах. Уроженцу Курганской области удалось похитить более 50 тыс. рублей. Кроме того, мужчину подозревают в убийстве 10-летней девочки в Каменске-Уральском. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили утром в среду, 12 сентября, в одной из квартир.
Приметы разыскиваемого: рост 180 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, средней длины. Одет: пуховик темно-синего цвета, черные брюки. Всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождении разыскиваемого, либо узнал его, просят сообщить об этом по телефонам (908)085-48-48, (908)0591583, (999)3710240, (999)371-02-37, 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.
- 13.09.2018 г. В Киргизии поймали мужчину, который 10 лет назад убил сожительницу в Коркино
- 13.09.2018 г. Убитый в Челябинске 47-летний мужчина оказался экс-кандидатом в депутаты
- 13.09.2018 г. В Челябинске застрелили 47-летнего мужчину
- 07.09.2018 г. В Троицке будут судить мужчину, который зарезал двух знакомых
- 31.08.2018 г. Верховный суд оставил без изменения приговор убийце дочери бывшего директора ЧТЗ