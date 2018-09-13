В Челябинской области скрывается подозреваемый в убийстве 10-летней девочки из Каменска-Уральского

Полицейские просят южноуральцев помочь в розыске мужчины, которого подозревают в разбойных нападениях и убийстве ребенка.

Ориентировка на подозреваемого появилась на сайте регионального управления МВД. В ней говорится, что 44-летнего мужчину подозревают в разбойных нападениях на киоски в Курчатовском и Калининском районах. Уроженцу Курганской области удалось похитить более 50 тыс. рублей. Кроме того, мужчину подозревают в убийстве 10-летней девочки в Каменске-Уральском. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили утром в среду, 12 сентября, в одной из квартир.

Приметы разыскиваемого: рост 180 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, средней длины. Одет: пуховик темно-синего цвета, черные брюки. Всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождении разыскиваемого, либо узнал его, просят сообщить об этом по телефонам (908)085-48-48, (908)0591583, (999)3710240, (999)371-02-37, 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.

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