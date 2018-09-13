В Челябинске в список на расселение включили несуществующие дома

Фото с сайта onf.ru

Общественники обнаружили в списке аварийных домов несуществующие строения.

Активисты ОНФ провели мониторинг состояния аварийных домов в Челябинской области. Случайным методом общественники отобрали несколько строений, подлежащих сносу в 2018-2021 годах, и посетили их. В ходе мониторинга обнаружили в Челябинске два пустующих и два снесенных дома.

«Строение на Дегтярева, 30 было расселено в 2014 г., а на Сталеваров, 84Б — в прошлом году. При этом эти объекты значатся на сайте государственной корпорации Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства как аварийные, подлежащие переселению и сносу с 2018 г.», — отметил эксперт регионального отделения ОНФ Антон Неверов.

По его словам, при изучении сайта «Реформа ЖКХ» общественники обнаружили в Челябинске 18 строений, которые были расселены до 2017 года, но оказались в программе на 2018-2021 гг.. В области насчитали более 1 тыс. таких домов, заявил Антон Неверов.

«В связи с чем возникла такая ситуация, пока ответить не могу, потому что мы сейчас обратились в администрацию города, во всевозможные инстанции, чтобы дали нам разъяснения, в связи с чем это получилось. Наши подозрения — это либо администрация занижает какие-то объемы, либо просто дома были расселены из других бюджетных источников, и за счет федерального бюджета хочет компенсировать денежные средства», — прокомментировал Антон Неверов.



Эксперты ОНФ планируют сформировать рекомендации по итогам проверки и направить их в органы местного самоуправления и профильные ведомства. В минстрое региона не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Фото с сайта onf.ru

Все новости за 13.09.2018 г.»