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Бесплатные прививки от гриппа в 2018 году получат почти 1,5 млн южноуральцев
13.09.2018 г. 15:29
В Челябинской области началась прививочная кампания против гриппа.
В 2018 году бесплатной вакциной обеспечат 1 млн 400 тыс. жителей региона. В их число войдут школьники и студенты, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ, беременные женщины, призывники, а также пенсионеры и люди с хроническими патологиями. Остальные могут приобрести препарат в аптеке и принести его в охлажденном виде с чеком в прививочный кабинет медучреждения. Таких по области работает 1,5 тыс., сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
В 2017 году вакцинацию прошли более 40% южноуральцев, сейчас в минздраве намерены довести этот показатель до 45%. Благодаря прививкам, заболеваемость гриппом в регионе сильно снизилась: если с января по март 2017 года зарегистрировали почти 1 тыс. случаев, то в 2018-м – всего 107.
Фото с сайта www.56nv.ru
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