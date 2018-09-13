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Челябинская область заняла предпоследнее место в экорейтинге «Зеленого патруля»
13.09.2018 г. 15:28
Организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года.
Как и весной, Челябинская область заняла 84-е место. Аутсайдером списка осталась Свердловская область, которая занимала предпоследнюю строчку в 2017 году.
Тамбовская область, республика Алтай и Алтайский край неизменно удерживают позиции лидеров экорейтинга. По сравнению с весной, свои позиции вернула Москва — с 28-го места в списке она поднялась на 12-е. Аналитики отметили резкое падение Смоленской области — регион опустился на 12 строчек и выбыл из топ-20. Это связывают с бездействием властей в отношении проблем в сфере обращения с отходами.
Общественная организация «Зеленый патруль» ежеквартально составляет экологический рейтинг 85 регионов России. В нем учитывают промышленно- и социально-экологические показатели, а также мероприятия по охране окружающей среды. В числе экологических проблем Южного Урала активисты «Зеленого патруля» отмечают вредные выбросы предприятий, смог в Челябинске и обстановку на мусорных полигонах.
Фото с сайта pravmin74.ru
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