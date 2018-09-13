Пруд «Девичьи слезы» в Ленинском районе наполнят водой в конце октября

Фото с сайта cheladmin.ru

Проблемный водоем в Ленинском районе наполнят с помощью специальной скважины.

Об этом корреспонденту «Челябинского эха» рассказал глава района Александр Орел. По его словам, у пруда при поддержке сотрудников МУП «Городской сад имени А.С. Пушкина» оборудовали специальную скважину глубиной более 50 метров, а местная администрация заказала промышленные насосы. С конца октября и до ледостава пруд «Девичьи слезы» будут наполнять водой, рассказал Александр Орел.

«В начале сентября мы совместно с парком Пушкина закончили работу над промышленной скважиной, которой мы планируем наполнить пруд. Сегодня эти работы завершены. С помощью гидрогеологов мы нашли место с необходимым объемом воды на глубине более 50 метров. Таким образом, сделана скважина с необходимой для наполнения пруда водоотдачей. Заказано насосное оборудование, я думаю, что до конца октября все будет смонтировано и мы начнем наполнять пруд до установки льда на его поверхности», — прокомментировал Александр Орел.

Уровень воды в пруду «Девичьи слезы» падал на протяжении последних нескольких лет. Причиной тому, по мнению экспертов, стало разрушение удерживавших влагу слоев почвы и отвод в канализацию ручья, питавшего водоем. Весной 2018 года он практически полностью высох. Тогда его безуспешно пытались наполнить с помощью пожарного гидранта, из-за чего в соседних домах пропал напор воды.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 13.09.2018 г.»