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После землетрясения около 400 жителей Катав-Ивановска подали заявления о порче имущества
13.09.2018 г. 13:56
В администрацию Катав-Ивановска обратилось около 400 горожан с заявлениями на обследование домов, пострадавших в результате землетрясения.
К вечеру среды, 12 сентября, поступило 386 заявлений от жителей Катав-Ивановска. По каждому обращению на объект выезжают представители администрации. Они фиксируют повреждения и составляют специальный акт.
В пресс-службе администрации Катав-Ивановска сообщили, что заявлений так много, что комиссия работает в авральном режиме и без выходных. В настоящее время составлено 172 акта о повреждениях. Работа по сбору информации продолжается. В администрации собирают данные для обращения за материальной поддержкой к губернатору Борису Дубровскому. Схема денежных выплат пострадавшим пока не определена. Информацию о порядке выплат и суммах компенсаций планируют опубликовать к концу следующей недели.
Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в Катав-Ивановском районе 5 сентября. В результате подземных толчков во многих зданиях образовались трещины.
Фото с сайта novosti.az
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