На Южном Урале ожидаются дожди и сильный ветер

Фото с сайта novosti-saratova.ru

Синоптики обещают южноуральцам дожди и сильный ветер в пятницу, 14 сентября.

По данным челябинского гидрометцентра, в регионе местами ожидаются небольшие дожди, в горах до умеренных. Воздух прогреется до +22. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 7-12 м/с. Отдельные порывы будут достигать 20 м/с.

В региональном управлении МЧС предупредили о возможных авариях на объектах и линиях энергосистем. Южноуральцам рекомендуют при сильном ветре не стоять рядом с остановками, рекламными щитами и деревьями.

Фото с сайта novosti-saratova.ru

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