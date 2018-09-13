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Бывший сотрудник ДПС получил условный срок за избиение мотоциклиста
13.09.2018 г. 13:34
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске вынесли приговор экс-сотруднику ДПС, который избил мотоциклиста-нарушителя на «Меридиане».
Суд установил, что в июне 2018 года два инспектора мотовзвода ГИБДД заметили байкера-нарушителя. Мужчина проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой байкер и один из полицейских не справились с управлением и врезались в бордюр. Второй инспектор увидел, что коллега находится без сознания, и стал избивать нарушителя. Момент с нападением на байкера зафиксировал видеорегистратор.
Экс-инспектора ДПС осудили на три года условно с запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет, сообщили в региональном управлении СК.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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