Самая дорогая арендная квартира в Челябинске стоит 100 тыс. рублей в месяц

Фото с сайта consultplace.ru

Аналитики ЦИАН составили рейтинг уральских регионов по стоимости сдаваемого жилья.

Самые дорогие на Урале квартиры под сдачу находятся в Екатеринбурге. Там экспонируются два объекта в клубном доме «Тихвинъ» площадью 115 и 156 кв. метров по 220 тыс. рублей в месяц каждый. В тройку лидеров по максимальной стоимости месячной аренды жилья также вошли Тюмень и Новый Уренгой.

Южный Урал занял четвертое место. В Челябинске самые дорогие объекты находятся в ЖК «Александровский» — там расположены 5-комнатная 120-метровая квартира за 100 тыс. рублей в месяц и 4-комнатная площадью 148 кв. метров за 80 тыс. в месяц с учетом коммунальных платежей. Еще одну 4-комнатную квартиру на Братьев Кашириных оценили в 70 тыс. рублей.

Фото с сайта consultplace.ru

Все новости за 13.09.2018 г.»