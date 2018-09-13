- 69.5728р. - 0.4016
- 80.6488р. - 0.7454
-
11.09.2018 г. | 16:05Гости эфира: Венедиктов Алексей
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Самая дорогая арендная квартира в Челябинске стоит 100 тыс. рублей в месяц
13.09.2018 г. 13:26
Аналитики ЦИАН составили рейтинг уральских регионов по стоимости сдаваемого жилья.
Самые дорогие на Урале квартиры под сдачу находятся в Екатеринбурге. Там экспонируются два объекта в клубном доме «Тихвинъ» площадью 115 и 156 кв. метров по 220 тыс. рублей в месяц каждый. В тройку лидеров по максимальной стоимости месячной аренды жилья также вошли Тюмень и Новый Уренгой.
Южный Урал занял четвертое место. В Челябинске самые дорогие объекты находятся в ЖК «Александровский» — там расположены 5-комнатная 120-метровая квартира за 100 тыс. рублей в месяц и 4-комнатная площадью 148 кв. метров за 80 тыс. в месяц с учетом коммунальных платежей. Еще одну 4-комнатную квартиру на Братьев Кашириных оценили в 70 тыс. рублей.
Фото с сайта consultplace.ru
- 23.08.2018 г. В Челябинске резко упал спрос на арендное жилье
- 22.08.2018 г. Депутат Госдумы на годовую зарплату может купить более 100 кв. м жилья в Челябинске
- 10.08.2018 г. Челябинская область вошла в топ-20 регионов с самым дорогим вторичным жильем
- 27.07.2018 г. Челябинская область вошла в топ-20 регионов по объемам строительства жилья
- 26.07.2018 г. В Челябинске втрое выросло количество выставленных на продажу двухуровневых квартир