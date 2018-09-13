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У задержанного в Троицке руководителя муниципального учреждения случился инсульт
13.09.2018 г. 13:23
Задержанного подчиненного главы Троицка увезли из ИВС в больницу.
Руководителю МКУ «Гражданская защита» Владимиру Ремезову стало плохо после допроса в ночь на среду, 12 сентября. В тяжелом состоянии его доставили в троицкую горбольницу, где диагностировали у задержанного микроинсульт.
В четверг, 13 сентября, планировалось судебное заседание по избранию для Ремезова меры пресечения. В данный момент этот вопрос отложен. Владимира Ремезова задержали вечером во вторник, 11 сентября. Ему инкриминируют присвоение и растрату 716 тыс. рублей из бюджета. Ранее в МКУ «Гражданская защита», которое возглавляет задержанный, и в троицкой мэрии, которой организация подчинена, силовики провели обыски и выемку документов.
Фото с сайта rod-pravo.org
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