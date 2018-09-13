У задержанного в Троицке руководителя муниципального учреждения случился инсульт

Фото с сайта rod-pravo.org

Задержанного подчиненного главы Троицка увезли из ИВС в больницу.

Руководителю МКУ «Гражданская защита» Владимиру Ремезову стало плохо после допроса в ночь на среду, 12 сентября. В тяжелом состоянии его доставили в троицкую горбольницу, где диагностировали у задержанного микроинсульт.

В четверг, 13 сентября, планировалось судебное заседание по избранию для Ремезова меры пресечения. В данный момент этот вопрос отложен. Владимира Ремезова задержали вечером во вторник, 11 сентября. Ему инкриминируют присвоение и растрату 716 тыс. рублей из бюджета. Ранее в МКУ «Гражданская защита», которое возглавляет задержанный, и в троицкой мэрии, которой организация подчинена, силовики провели обыски и выемку документов.

Фото с сайта rod-pravo.org

Все новости за 13.09.2018 г.»