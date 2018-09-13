Более половины жителей Челябинска положительно отзываются о дополнительном образовании детей

Фото с сайта riakalm.ru

В челябинском филиале Президентской академии выяснили отношение челябинцев к ситуации в сфере дополнительного образования.

Опрос показал, что 55% респондентов оценивают развитие детских кружков и секций положительно. А 16% не удовлетворены ситуацией в допобразовании. Около трети горожан (28,2%) затруднились дать оценку.

Фото с сайта riakalm.ru

Все новости за 13.09.2018 г.»