Челябинск
- 69.5728р. - 0.4016
- 80.6488р. - 0.7454
Разбор полетов
-
11.09.2018 г. | 16:05Гости эфира: Венедиктов Алексей
Разворот
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Более половины жителей Челябинска положительно отзываются о дополнительном образовании детей
13.09.2018 г. 12:00
Фото с сайта riakalm.ru
В челябинском филиале Президентской академии выяснили отношение челябинцев к ситуации в сфере дополнительного образования.
Опрос показал, что 55% респондентов оценивают развитие детских кружков и секций положительно. А 16% не удовлетворены ситуацией в допобразовании. Около трети горожан (28,2%) затруднились дать оценку.
Фото с сайта riakalm.ru
Новости на эту тему
- 12.09.2018 г. Челябинск вошел в число городов-клондайков для выпускников вузов
- 04.09.2018 г. Из-за взрыва газа в поселке на юге Челябинской области пострадали трое детей
- 28.08.2018 г. Школы Челябинской области не готовы ввести второй обязательный иностранный язык
- 28.08.2018 г. 1 сентября в школы в Челябинской области пойдут более 46 тыс. первоклассников
- 27.08.2018 г. 1 сентября в Челябинске в школу пойдут 15 тыс. первоклассников