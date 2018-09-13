В Ленинском районе Челябинска до конца года облагородят два сквера

Фото с сайта lenadmin74.ru

В Ленинском районе стартовала масштабная программа реконструкции общественных пространств.

В марте 2018 года местные жители выбрали четыре объекта, где пройдут работы по благоустройству. Это парк «Плодушка», набережная озера Смолино, скверы Первостроителей и КПЗиС — их планируется реконструировать до конца года. Об этом рассказал глава Ленинского района Александр Орел в интервью корреспонденту «Челябинского эха». Он отметил, что наиболее обширный фронт работ предстоит в сквере КПЗиС. Он самый большой по площади — 5 га. Работы по благоустройству там не велись уже 30 лет.

«В этом году мы должны зачистить всю эту площадку, провести освещение и сделать пешеходный трафик, то есть основные тропинки, поставить лавочки, урны, ограждения и малые формы, чтобы сквер был доступен для жителей Ленинского района. Если мы по времени успеем, мы реализуем в этом сквере спортивное ядро. Там будут площадки для стритбола, волейбола и воркаута», — прокомментировал Александр Орел.

Александр Орел рассказал, что на благоустройство скверов Первостроителей и КПЗиС в рамках программы «Комфортная городская среда» выделено 10 млн рублей. Реконструкция парка «Плодушка», по его словам, проходит при поддержке Заксобрания области и других структур регионального уровня. Впоследствии, за счет средств частных инвесторов, там планируют построить аттракционы и спортплощадки.

Фото с сайта lenadmin74.ru

Все новости за 13.09.2018 г.»