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В Киргизии поймали мужчину, который 10 лет назад убил сожительницу в Коркино
13.09.2018 г. 11:44
Фото с сайта k1news.ru
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 10-летней давности.
Преступление мужчина совершил в 2008 году. Он в одном из домов Коркино избил свою сожительницу, а на следующий день обнаружил ее мертвой. Женщина скончалась от побоев. Мужчина скрылся, и его объявили в международный розыск. Найти преступника не удавалось 10 лет. И только в 2018-м его задержали в Киргизии и экстрадировали в Россию.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта k1news.ru
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