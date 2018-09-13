В Киргизии поймали мужчину, который 10 лет назад убил сожительницу в Коркино

13.09.2018 г. 11:44

В Киргизии поймали мужчину, который 10 лет назад убил сожительницу в Коркино
Фото с сайта k1news.ru

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 10-летней давности.

Преступление мужчина совершил в 2008 году. Он в одном из домов Коркино избил свою сожительницу, а на следующий день обнаружил ее мертвой. Женщина скончалась от побоев. Мужчина скрылся, и его объявили в международный розыск. Найти преступника не удавалось 10 лет. И только в 2018-м его задержали в Киргизии и экстрадировали в Россию.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта k1news.ru

    

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