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Убитый в Челябинске 47-летний мужчина оказался экс-кандидатом в депутаты
13.09.2018 г. 11:23
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинске установили личность мужчины, убитого в Центральном районе.
Тело обнаружили вечером в среду, 12 сентября, в лесополосе около одного из домов на улице Блюхера. Мужчина получил несколько огнестрельных ранений, спасти его не удалось.
Как сообщает Znak.com со ссылкой на собственные источники, убитого зовут Сергей Колжанов. В 2015 году он баллотировался в депутаты собрания Локомотивного городского округа как самовыдвиженец. Чем Колжанов занимался в последнее время, неизвестно, он не был предпринимателем и не имел долей в бизнесе.
В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело об убийстве, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото с сайта sledcom.ru
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