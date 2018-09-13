Убитый в Челябинске 47-летний мужчина оказался экс-кандидатом в депутаты

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинске установили личность мужчины, убитого в Центральном районе.

Тело обнаружили вечером в среду, 12 сентября, в лесополосе около одного из домов на улице Блюхера. Мужчина получил несколько огнестрельных ранений, спасти его не удалось.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на собственные источники, убитого зовут Сергей Колжанов. В 2015 году он баллотировался в депутаты собрания Локомотивного городского округа как самовыдвиженец. Чем Колжанов занимался в последнее время, неизвестно, он не был предпринимателем и не имел долей в бизнесе.

В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело об убийстве, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 13.09.2018 г.»