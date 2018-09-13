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В Озерске после смерти рабочего на производстве возбуждено уголовное дело
13.09.2018 г. 11:20
Фото с сайта ysia.ru
В Озерске после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели грохотовщика на производстве.
Трагедия произошла на производстве ООО «Порфирит». Прокуратура установила, что грохотовщик не прошел специальное обучение, однако был допущен к конвейерной линии. Кроме того, лента оборудования не имела ограждения, которое предусмотрено нормами правил охраны труда.
Материалы проверки направили в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта ysia.ru
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