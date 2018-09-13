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Жительница Челябинска получила условный срок за продажу поддельного алкоголя
13.09.2018 г. 10:09
Фото с сайта vesti-omsk.ru
Советский районный суд вынес приговор в отношении 58-летней местной жительницы, которая незаконно торговала водкой.
В 2015 году женщина приобрела у неизвестных немаркированный алкоголь на общую сумму свыше 2,7 млн рублей: коньяк, вино, виски, водку. В октябре 2015 года ей удалось реализовать небольшую часть продукции. Позже сотрудники полиции изъяли 5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя из незаконного оборота. Женщину осудили на два года условно с испытательным сроком два года, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Фото с сайта vesti-omsk.ru
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