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На Южном Урале педофила будут судить за детские порнофотографии
13.09.2018 г. 09:37
Фото с сайта 74.мвд.рф
44-летнего южноуральца арестовали по обвинению в растлении малолетних.
Следствие установило, что мужчина с четырьмя сообщниками с 2008 по 2010 год снимал фотоматериалы порнографического характера с участием трех детей, которым на тот момент было от пяти до восьми лет. С марта 2011 года он скрывался от правоохранительных органов, за это время все подельники педофила оказались за решеткой.
В 2018 году мужчину арестовали. Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних рассматривает Калининский районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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