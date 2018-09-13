На Южном Урале педофила будут судить за детские порнофотографии

Фото с сайта 74.мвд.рф

44-летнего южноуральца арестовали по обвинению в растлении малолетних.

Следствие установило, что мужчина с четырьмя сообщниками с 2008 по 2010 год снимал фотоматериалы порнографического характера с участием трех детей, которым на тот момент было от пяти до восьми лет. С марта 2011 года он скрывался от правоохранительных органов, за это время все подельники педофила оказались за решеткой.

В 2018 году мужчину арестовали. Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних рассматривает Калининский районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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