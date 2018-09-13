Житель Челябинска спрятался в шкафу, чтобы не платить алименты

Фото с сайта r74.fssprus.ru

38-летний челябинец, который не платил алименты, укрывался от судебных приставов в шкафу на балконе.

Около 10 лет мужчина скрывался от судебных приставов, от бывшей супруги и сына. За все время отец накопил задолженность по алиментам более 680 тыс. рублей. Ему запретили выезжать за рубеж, управлять автомобилем, назначили 100 часов обязательных работ, но все это не помогало.

Судебные приставы многократно пытались найти должника дома у его сожительницы, но она отрицала знакомство с ним. В один из таких рейдов мужчину обнаружили сидящим на корточках в шкафу на балконе в квартире этой женщины. Алиментщик пообещал решить вопрос с долгами перед ребенком, а через несколько дней представил приставам документ о своем трудоустройстве в муниципальной организации по благоустройству улиц и дворов, сообщили в управлении ССП по Челябинской области.

Фото с сайта r74.fssprus.ru

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