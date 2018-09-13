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Молодой спортсменке из Златоуста грозит до семи лет колонии за контрабанду анаболиков
13.09.2018 г. 09:32
Фото с сайта 74.мвд.рф
Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении спортсменки из Златоуста.
Следствие установило, что 22-летняя жительница Златоуста в мае 2018 года через интернет заказала анаболические стероиды, чтобы увеличить мышечную массу. Сильнодействующие вещества отправили из Минска. В почтовом отделении Златоуста девушку задержали при получении посылки. Обвиняемая полностью признала свою вину.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, она является матерью двух детей, работает медсестрой и имеет многочисленные награды за достижения в спорте. Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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