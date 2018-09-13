Молодой спортсменке из Златоуста грозит до семи лет колонии за контрабанду анаболиков

Фото с сайта 74.мвд.рф

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении спортсменки из Златоуста.

Следствие установило, что 22-летняя жительница Златоуста в мае 2018 года через интернет заказала анаболические стероиды, чтобы увеличить мышечную массу. Сильнодействующие вещества отправили из Минска. В почтовом отделении Златоуста девушку задержали при получении посылки. Обвиняемая полностью признала свою вину.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, она является матерью двух детей, работает медсестрой и имеет многочисленные награды за достижения в спорте. Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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