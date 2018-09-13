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Половина челябинских работодателей отказывают соискателям из-за репостов в соцсетях
13.09.2018 г. 08:57
Портал Зарплата.ру опросил челябинских работодателей об отношении к активности сотрудников в соцсетях.
Выяснилось, что в подавляющем большинстве компаний мониторят страницы работников в социальных сетях, но половина делает это только на этапе трудоустройства. 46% работодателей считают, что человека с подозрительной активностью в интернете брать на работу не следует, а четверть организаций готовы увольнять сотрудников за противоречивые посты в соцсетях.
Что касается самих работников, то более трети опрошенных не задумываются о том, как может отразиться публикуемая ими информация на отношениях с начальством. Исследователи отметили, что некоторые стали обращать на это внимание лишь в последнее время и пользуются расширенными настройками приватности в сетях.
«Во «ВКонтакте» недавно появилась возможность скрывать свой профиль. По нашим данным, каждый пятый соискатель уже воспользовался этой функцией, в связи с чем 15% работодателей почувствовали сложность в проверке кандидатов», — рассказал представитель портала Зарплата.ру Иван Чирков.
Фото с сайта nalog.ru
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