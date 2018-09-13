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На смену заводам-гигантам в Челябинской области придут промышленные кластеры
13.09.2018 г. 08:37
Борис Дубровский посетил Южно-Уральский промышленный кластер в Еманжелинском районе.
В кластер входят несколько компаний, которые производят детали и узлы дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин. С объединением сотрудничают индивидуальные предприниматели, инфраструктурные организации и Южно-Уральский государственный технический колледж.
Промышленный парк создали год назад, он стал вторым таким объектом в регионе. Губернатор Борис Дубровский положительно оценил его развитие и инновационный потенциал. Он отметил, что кооперация между предприятиями в мировой практике постепенно вытесняет единичные заводы-гиганты. Создание кластеров и индустриальных парков глава региона считает одной из основных задач по развитию всей южноуральской промышленности.
«Небольшие компании более мобильны, быстро реагируют на изменение спроса, при этом имеют высокую производительность труда, у них ниже издержки. Считаю этот подход эффективным и полезным для развития территории и региона в целом», — подчеркнул губернатор.
Фото: Вячеслав Шишкоедов, с сайта gubernator74.ru