На смену заводам-гигантам в Челябинской области придут промышленные кластеры

Фото: Вячеслав Шишкоедов, с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский посетил Южно-Уральский промышленный кластер в Еманжелинском районе.

В кластер входят несколько компаний, которые производят детали и узлы дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин. С объединением сотрудничают индивидуальные предприниматели, инфраструктурные организации и Южно-Уральский государственный технический колледж.

Промышленный парк создали год назад, он стал вторым таким объектом в регионе. Губернатор Борис Дубровский положительно оценил его развитие и инновационный потенциал. Он отметил, что кооперация между предприятиями в мировой практике постепенно вытесняет единичные заводы-гиганты. Создание кластеров и индустриальных парков глава региона считает одной из основных задач по развитию всей южноуральской промышленности.

«Небольшие компании более мобильны, быстро реагируют на изменение спроса, при этом имеют высокую производительность труда, у них ниже издержки. Считаю этот подход эффективным и полезным для развития территории и региона в целом», — подчеркнул губернатор.

Фото: Вячеслав Шишкоедов, с сайта gubernator74.ru

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