В Челябинске застрелили 47-летнего мужчину

Фото с сайта www.amur.info

В Челябинске устанавливают обстоятельства убийства 47-летнего мужчины.

Мужчину с огнестрельными ранениями обнаружили вечером в среду, 12 сентября, в лесополосе около одного из домов на улице Блюхера. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта www.amur.info

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