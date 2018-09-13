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В Челябинске застрелили 47-летнего мужчину
13.09.2018 г. 08:34
Фото с сайта www.amur.info
В Челябинске устанавливают обстоятельства убийства 47-летнего мужчины.
Мужчину с огнестрельными ранениями обнаружили вечером в среду, 12 сентября, в лесополосе около одного из домов на улице Блюхера. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта www.amur.info
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