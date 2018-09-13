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В челябинском аэропорту из-за столкновения погрузчика с самолетом задержали рейс
13.09.2018 г. 08:07
Фото с сайта onf.ru
Рейс Челябинск — Москва задержали на шесть часов из-за столкновения погрузчика с самолетом.
По данным ЕДДС, ЧП произошло вечером во вторник, 11 сентября. Автомобиль МАЗ, сдавая задним ходом, врезался в воздушное судно. Самолет получил повреждение в части багажного отсека. Из-за ЧП рейс SU-1427 Челябинск — Москва задержали на шесть часов. По факту происшествия проводится проверка.
Фото с сайта onf.ru
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