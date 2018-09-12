- 69.9744р. + 0.1059
- 81.3942р. + 0.7240
-
11.09.2018 г. | 16:05Гости эфира: Венедиктов Алексей
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Николай Цуканов: недовольство коррупцией в Челябинской области выше, чем в других регионах
12.09.2018 г. 16:04
Полномочный представитель президента на Урале заявил о росте количества коррупционных преступлений.
По словам Николая Цуканова, с начала 2018 года их количество достигло почти 2 тыс., что на 19,5% больше, чем в 2017 году. Об этом полпред рассказал на совещании с губернаторами. Он привел данные опроса общественного мнения об уровне коррумпированности в стране. Выяснилось, что из уральских регионов больше всего взяточничеством недовольны жители Челябинской области — более 60%. Меньше всего напряженность по этому вопросу в Тюменской области — 31%.
В числе громких коррупционных дел Николай Цуканов отметил увольнение троих сотрудников муниципальных ведомств на Южном Урале. Полпред заявил, что региональные власти не уделяют достаточного внимания и усилий борьбе с коррупцией. Люди не сообщают о нарушениях подобного плана в правоохранительные органы, поскольку считают это бесполезным, заключил Николай Цуканов.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 07.09.2018 г. В Магнитогорске фирму оштрафовали на 1 млн рублей за подкуп инспектора МЧС
- 07.09.2018 г. Власти не знают, где взять денег на реконструкцию взлетной полосы челябинского аэропорта к саммиту ШОС
- 14.08.2018 г. Губернатор Борис Дубровский поручил мэру Челябинска Евгению Тефтелеву взять городское благоустройство под личный контроль
- 09.08.2018 г. Уральский полпред Николай Цуканов поручил разработать программу по защите окружающей среды в Челябинской области
- 08.08.2018 г. Новый полпред президента на Урале впервые посетил Челябинск