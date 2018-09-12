Николай Цуканов: недовольство коррупцией в Челябинской области выше, чем в других регионах

Фото с сайта gubernator74.ru

Полномочный представитель президента на Урале заявил о росте количества коррупционных преступлений.

По словам Николая Цуканова, с начала 2018 года их количество достигло почти 2 тыс., что на 19,5% больше, чем в 2017 году. Об этом полпред рассказал на совещании с губернаторами. Он привел данные опроса общественного мнения об уровне коррумпированности в стране. Выяснилось, что из уральских регионов больше всего взяточничеством недовольны жители Челябинской области — более 60%. Меньше всего напряженность по этому вопросу в Тюменской области — 31%.

В числе громких коррупционных дел Николай Цуканов отметил увольнение троих сотрудников муниципальных ведомств на Южном Урале. Полпред заявил, что региональные власти не уделяют достаточного внимания и усилий борьбе с коррупцией. Люди не сообщают о нарушениях подобного плана в правоохранительные органы, поскольку считают это бесполезным, заключил Николай Цуканов.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 12.09.2018 г.»