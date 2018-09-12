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Владельцы «Золотого пляжа» закатали берег озера Тургояк в асфальт
12.09.2018 г. 16:06
Владельцы дома отдыха заасфальтировали часть береговой линии памятника природы в Челябинской области.
Строительные работы остановила природоохранная прокуратура после жалоб местных жителей. Проверка показала, что предприниматель действует незаконно.
«Владельцы «Золотого пляжа» изменили береговую линию озера и нарушили природный рельеф по периметру бухты «Инышинская курья», асфальтировали все под самые корни», — отметила активист «Гражданского патруля» Анна Сизова.
По ее словам, общественники сообщали об асфальтировании берега в минэкологии региона еще в июне. Тогда в ведомстве заявили, что работы идут в соответствии с документацией и при наличии положительного заключения госэкспертизы. По поручению прокуратуры минэкологии оценивает ущерб, который нанесен окружающей среде.
В отношении клуба-отеля «Золотой пляж» возбуждено административное дело. Руководству дома отдыха вынесли представление об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе «Гражданского патруля».
Фото: Гражданский патруль/ vk.com
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