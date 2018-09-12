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Поединок между Навальным и Золотовым предложили провести в Челябинске
12.09.2018 г. 15:17
В Челябинской федерации бокса заявили о готовности организовать бой между оппозиционером Алексеем Навальным и главой Росгвардии Виктором Золотовым.
Условием для этого поставили ход поединка по соответствующим правилам и согласие российской Федерации бокса на его проведение в Челябинске, сообщает 31tv.ru. Один из представителей спортивного менеджмента рассказал телеканалу, что в столице Южного Урала можно провести мероприятие любого масштаба, включая дуэль двух публичных персон. По его словам, спонсировать в данном случае придется только Алексея Навального, а руководителю Росгвардии финансовая помощь не потребуется.
Во вторник, 11 сентября, Виктор Золотов в своем видеообращении обвинил Алексея Навального в клевете и вызвал на рукопашный поединок, пообещав сделать из политика «хорошую сочную отбивную». Видео вызвало широкий общественный резонанс. В Кремле заявили, что не имеют ничего против подобной сатисфакции.
«Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является ничем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Скриншот с сайта youtube.com / Росгвардия
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