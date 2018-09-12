Зеленый холм, теплица с розами или экопарк. Сергей Лихачев рассказал, во что планируют превратить челябинскую свалку

Фото с сайта ks-region69.com

Министр экологии области Сергей Лихачев рассказал об этапах рекультивации городской свалки.

Предусмотрено три стадии работы: проектирование, техническая и биологическая рекульвация. Во время второго этапа из тела свалки выведут газы. По оценкам специалистов, на полигоне скопилось не менее трех тонн метана. После этого процесса свалка станет безвредной для окружающей среды, сообщил Сергей Лихачев на встрече с журналистами в медиахолдинге «Гранада Пресс».

Первые два этапа планируют завершить к июню 2020 года, третий — в 2024-м. Пока не известно, что появится на месте челябинской свалки после рекультивации. «Это может быть зеленый холм, теплица с розами или экопарк», — отметил министр экологии региона.

Челябинская свалка полностью прекратила работу во вторник, 11 сентября. Отходы вывозят на временные свалки в Полетаево и Урефты. В ближайшее время начнется строительство полигона в Чишме.

Фото с сайта ks-region69.com

Все новости за 12.09.2018 г.»