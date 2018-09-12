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Челябинск вошел в число городов-клондайков для выпускников вузов
12.09.2018 г. 14:42
Консалтинговое бюро «Стрелка» составило рейтинг российских городов по привлекательности для молодых специалистов.
98 населенных пунктов оценили по двум факторам. Учитывались средняя зарплата выпускников и качество жизни, включающее в себя экологию, климат, развитие рынка труда и сферы досуга. Города разбили на четыре категории — «лидеры», «клондайки», «пансионаты» и «аутсайдеры». В «клондайках» можно много заработать в ущерб качеству жизни, в «пансионатах» жить, напротив, комфортнее, но ниже уровень зарплат. Города-лидеры хороши по всем показателям, а аутсайдеры наоборот по ним проигрывают.
Челябинск попал в категорию городов-клондайков на грани попадания в аутсайдеры. Параметры качества жизни и доступности благ в столице Южного Урала получили по пять баллов из 10. Одним из 27 «клондайков» стал и Магнитогорск, в котором, по мнению исследователей, жить хуже, но блага доступнее, чем в областном центре. Тюмень и Екатеринбург попали в группу лидеров рейтинга.
Фото с сайта cheladmin.ru
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