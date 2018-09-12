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«Аэрофлот» рассматривает челябинский аэропорт в качестве площадки для размещения хаба
12.09.2018 г. 13:56
«Аэрофлот» откроет четыре пересадочных авиаузла в регионах России.
Среди главных кандидатов на создание хабов называют Санкт-Петербург, Сочи и Красноярск. Четвертый пересадочный узел должен появиться на Урале, сообщают «Ведомости». За право стать региональным хабом поборются аэропорты Екатеринбурга и Челябинска. В качестве претендентов также рассматривались Иркутск, Казань и один из городов на Дальнем Востоке.
ТАСС напомнило, что о планах по строительству пересадочных узлов в регионах гендиректор «Аэрофлота» Виктор Савельев сообщал еще в июне 2018 года. Под выполнение региональной программы авиакомпания закупит 100 самолетов «Сухой-Superjet-100».
На данный момент екатеринбургский аэропорт Кольцово имеет больше шансов получить статус хаба, чем челябинский. Причина — более высокий уровень развития инфраструктуры и пропускной способности. В то же время авиаузел Челябинска переживает масштабную реконструкцию в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, которые состоятся в 2020 году. По окончании модернизации челябинский аэропорт сможет принимать до 2,5 млн пассажиров в год, что позволит получить III категорию международной авиационной организации ИКАО. Сейчас ее имеют только три российских авиаузла — Шереметьево и Домодедово в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге.
Фото с сайта cekport.ru
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