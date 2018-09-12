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На Южном Урале педофил-рецидивист получил 15 лет колонии за эксгибиционизм
12.09.2018 г. 13:35
Фото с сайта 74.мвд.рф
Жителя Челябинской области осудили на 15 лет за действия сексуального характера в отношении детей.
Суд установил, что 13 июня 2017 года в Ленинском районе пьяный мужчина демонстрировал обнаженный половой орган детям, которые гуляли во дворах домов. Потерпевшими признали четверых детей в возрасте от 7 до 11 лет. Ранее мужчина был судим за преступление против половой неприкосновенности ребенка, сообщили в пресс-службе областного суда.
У южноуральца выявили расстройства психики и сексуального предпочтения. Ему назначили 15 лет колонии особого режима. Кроме того, мужчина будет наблюдаться у врача-психиатра.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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