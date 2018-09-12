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В Троицке по подозрению в растрате бюджетных денег задержали директора учреждения «Гражданская защита»
12.09.2018 г. 13:24
В Троицке задержали директора МКУ «Гражданская защита» Владислава Ремезова, которого подозревают в хищении 700 тыс. рублей из бюджета.
Начальника учреждения задержали во вторник, 11 сентября, на 48 часов. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В отношении Ремезова возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, с 2011 по 2018 год начальник «Гражданской защиты Троицка» похитил не менее 700 тыс. рублей из бюджета.
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