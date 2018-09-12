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Алексей Венедиктов сравнил саммит ШОС в Челябинске с визитом Хилари Клинтон на «Эхо Москвы»
12.09.2018 г. 14:47
Главред «Эха Москвы» во время обсуждения саммита ШОС в Челябинске вспомнил о визите Хилари Клинтон на радиостанцию.
По словам Алексея Венедиктова, Челябинску выгодно проведение саммитов ШОС и БРИКС. Во время подготовки к форумам город приведут в порядок, починят дороги, отметил главный редактор «Эха». Во время разговора о саммитах ШОС и БРИКС в студии «Челябинского эха» Алексей Венедиктов вспомнил о визите Хилари Клинтон на радиостанцию. К ее приезду в московском офисе починили женский туалет и покрасили стены. Челябинцам нужно надеяться на инвестиции в город, которые помогут оставить наследие после саммитов, заявил главный редактор «Эха».
«В свое время к нам должна была прийти госсекретарь Хилари Клинтон на «Эхо», приехали, починили женский туалет, покрасили стены, в студии поставили новый микрофон. Это полезно: она уехала, а все осталось, наследие осталось. В любом случае надо понимать, что это в город могут быть краткосрочные, но инвестиции, надо надеяться на инвестиции», — рассказал Алексей Венедиктов.
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. В городе идет строительство двух конгресс-холлов, гостиниц и нового терминала аэропорта. Общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 до 50 млрд рублей.
Фото с сайта adi19.ru
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