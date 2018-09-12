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Борис Дубровский готов дать новый импульс сотрудничеству Челябинской области и Узбекистана
12.09.2018 г. 12:39
Губернатор встретился с делегацией из Узбекистана.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере АПК, поставок сельхозпродукции, торгово-экономического сотрудничества и развития взаимной кооперации. Борис Дубровский отметил, что торговые отношения Челябинской области и Узбекистана набирают обороты. По его словам, это результат деловых переговоров, которые состоялись в ходе работы южноуральской делегации в республике в мае 2018 года.
Так, за 2017 год товарооборот региона с Узбекистаном вырос на 76% — до 291 млн долларов. А за первую половину 2018 года он составил 152 млн долларов, что на 40% больше показателей прошлого года. «Перспективы увеличения товарооборота у нас более чем реальные. А как показывает практика, вслед за торговлей приходят и долгосрочные совместные проекты в производстве», — прокомментировал глава региона.
Фото с сайта gubernator74.ru
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