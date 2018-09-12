Борис Дубровский готов дать новый импульс сотрудничеству Челябинской области и Узбекистана

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор встретился с делегацией из Узбекистана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере АПК, поставок сельхозпродукции, торгово-экономического сотрудничества и развития взаимной кооперации. Борис Дубровский отметил, что торговые отношения Челябинской области и Узбекистана набирают обороты. По его словам, это результат деловых переговоров, которые состоялись в ходе работы южноуральской делегации в республике в мае 2018 года.

Так, за 2017 год товарооборот региона с Узбекистаном вырос на 76% — до 291 млн долларов. А за первую половину 2018 года он составил 152 млн долларов, что на 40% больше показателей прошлого года. «Перспективы увеличения товарооборота у нас более чем реальные. А как показывает практика, вслед за торговлей приходят и долгосрочные совместные проекты в производстве», — прокомментировал глава региона.

Фото с сайта gubernator74.ru

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