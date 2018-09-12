Фото с сайта gubernator74.ru

Антон Бахаев направил в суд иск о восстановлении в должности замминистра экономразвития области

Подследственный экс-замминистра экономического развития Челябинской области направил в суд иск о признании незаконным приказа о его увольнении.

Антон Бахаев подал в Центральный райсуд иск о восстановлении в должности. Заседание пройдет 3 октября, сообщил адвокат бывшего замминистра Иван Черняков.

Антона Бахаева задержали 19 июля и заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в хищении бюджетных денег во время подготовки к Российско-Казахстанскому форуму осенью 2017 года. 3 августа Антона Бахаева отправили в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Фото с сайта gubernator74.ru

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