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Антон Бахаев направил в суд иск о восстановлении в должности замминистра экономразвития области
12.09.2018 г. 12:23
Фото с сайта gubernator74.ru
Антон Бахаев направил в суд иск о восстановлении в должности замминистра экономразвития области
Подследственный экс-замминистра экономического развития Челябинской области направил в суд иск о признании незаконным приказа о его увольнении.
Антон Бахаев подал в Центральный райсуд иск о восстановлении в должности. Заседание пройдет 3 октября, сообщил адвокат бывшего замминистра Иван Черняков.
Антона Бахаева задержали 19 июля и заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в хищении бюджетных денег во время подготовки к Российско-Казахстанскому форуму осенью 2017 года. 3 августа Антона Бахаева отправили в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Фото с сайта gubernator74.ru
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