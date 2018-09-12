Проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург признали одним из самых дорогих в России

Фото с сайта vestikavkaza.ru

До 2035 года транспортные проекты обеспечат ежегодный прирост ВВП России на 0,8%.

В их числе автодороги, развитие железнодорожных перевозок, скоростных пассажирские магистрали, порты и внутренние водные пути, заложенные в «Стратегию пространственного развития». Об этом рассказал «Известиям» первый замминистра финансов Леонид Горнин. Общий эффект от реализации стратегии составит ежегодный прирост ВВП на 1%.

Однако строительство объектов потребует в свою очередь многомиллиардных расходов. Самыми дорогими проектами эксперты признали ВСМ Москва — Казань и Челябинск — Екатеринбург, модернизацию трассы М5 «Урал» и развитие аэропортов в крупнейших городах.

Фото с сайта vestikavkaza.ru

Все новости за 12.09.2018 г.»