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Проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург признали одним из самых дорогих в России
12.09.2018 г. 12:50
Фото с сайта vestikavkaza.ru
До 2035 года транспортные проекты обеспечат ежегодный прирост ВВП России на 0,8%.
В их числе автодороги, развитие железнодорожных перевозок, скоростных пассажирские магистрали, порты и внутренние водные пути, заложенные в «Стратегию пространственного развития». Об этом рассказал «Известиям» первый замминистра финансов Леонид Горнин. Общий эффект от реализации стратегии составит ежегодный прирост ВВП на 1%.
Однако строительство объектов потребует в свою очередь многомиллиардных расходов. Самыми дорогими проектами эксперты признали ВСМ Москва — Казань и Челябинск — Екатеринбург, модернизацию трассы М5 «Урал» и развитие аэропортов в крупнейших городах.
Фото с сайта vestikavkaza.ru
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