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Под Челябинском задержали 7-местную маршрутку, в которой обнаружили 21 мигранта
12.09.2018 г. 13:23
Фото с сайта 74.мвд.рф
«Резиновую» маршрутку остановили на 5-м километре Курганского тракта.
В микроавтобусе, рассчитанном на семь пассажиров, находился 21 человек, среди которых было 19 мигрантов из Юго-Восточной Азии. Водителя оштрафовали. Иностранцев доставили в отдел полиции, чтобы проверить законность их нахождения в России. Выяснилось, что два мигранта нарушили режим пребывания и правила въезда в страну, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Нарушителям назначили штраф.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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